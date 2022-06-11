استشهاد خمسة مدنيين وإصابة نحو 30 آخرين جراء انفجار لغم بسيارة تقلهم في بلدة دير العدس بريف درعا (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2022 - 13:06

استشهاد خمسة مدنيين وإصابة نحو 30 آخرين جراء انفجار لغم بسيارة تقلهم في بلدة دير العدس بريف درعا (سانا)

منذ 2 ساعة 11 June، 2022
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