قبلان: يجب الدفاع عن حق لبنان بنفطه ورد وردع المعتدي مهما كانت النتائج

قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قبلان قبلان إن “اسرائيل بدأت التحضير لإستخراج النفط والغاز من حقل كاريش والدولة في لبنان مشغولة بعدد الملائكة إن كانوا 23 او 29 فيما عليها الاستنفار العام وإبلاغ الأمم المتحدة ومجلس الأمن والإتحاد الاوروبي والجامعة العربية واليونان شريكة اسرائيل”.

ورأى قبلان الجمعة ان “هذا العمل يمثل اعتداء على لبنان وسيادته وأمنه، ويجب ان يتحمل الجميع مسؤولياته وابلاغ من يعنيهم الامر ان رد هذا الاعتداء على حقل كاريش بكل الوسائل المتاحة هو حق للبنان وجيشه وشعبه ومقاومته”، وأكد انه “يجب الدفاع عن هذا الحق ورد وردع المعتدي مهما كانت النتائج”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام