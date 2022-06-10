“النقابات العمالية في البقاع”: لموقف شجاع غير الخاضع للاملاء الامريكي بملف ثروة لبنان في بحره

قال “اتحاد النقابات العمالية والصحية في البقاع” في بيان له الجمعة “في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تطال لقمة العيش وحبة الدواء وغلاء الأسعار وفقدان القدرة الشرائية لأغلب الناس، من حق لبنان ومصلحة لبنان العليا المحافظة على حقه في ثروته النفطية”.

وتابع البيان “منذ بدء عملية التنقيب في بلوك رقم(4) في شباط٢٠٢٠ والاميركيون يمنعون لبنان من استخراج نفطه والسبب واضح لا يريد الأمريكي للبنان ان يستخرج نفطه خدمة لمشاريع الهيمنة والسيطرة على ثروات الشعوب، وخدمه لدولة إسرائيل الغاصبة للارض والحقوق”.

واضاف البيان “الأميركي لا يعنيه أن يستخرج لبنان نفطه ولا يهمه من الثروة الموجودة في مياهنا الإقليمية سوى مصلحة إسرائيل العليا ، فانحيازه للعدو الإسرائيلي واضح من خلال الموفدين الذين يسعون لتعطيل اي دور مستقبلي للبنان”.

واكد البيان “يجب على الدولة اللبنانية ان تحسم موقفها وترسم حدودها من روح الدستور وتحفظ للبنان حقوقه وتقود حملة استنفار وطني ولديها من عناصر القوة ما هو كفيل بردع العدو الإسرائيلي ومنعه من تحقيق اطماعه بلبنان وثرواته وهو المهزوم والمنكسر في كل جبهاته الداخلية والخارجية”، واضاف “الموقف الوطني اللبناني الشجاع غير الخاضع للاملاء الامريكي في ملف ثروة لبنان في بحره هو المطلوب اليوم من حكومة لبنان ومن كل اطيافه السياسية وهذه هي لحظة الامتحان الوطني لكل اللبنانيين”.

المصدر: بريد الموقع