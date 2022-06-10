أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 10-06-2022

البناء

• توقع مصدر حكومي أن ينضمّ إلى اجتماع الرؤساء الثلاثة الخاص بالبحث بملف الحدود البحرية كل من وزير الخارجية وقائد الجيش لتوحيد المواقف والمقاربات عشيّة وصول المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت ومنعاً لأي حديث عن خلافات.

• قال مصدر دبلوماسي إن كلام الرئيس السوري بشار الأسد عن قرار المواجهة من الدولة ومؤسساتها وإلى جانبها الشعب مع أية عملية عسكرية تركية رسالة قويّة تشكل مقدّمة لمواقف داعمة من الحلفاء وربما تشكل عامل ردع يدفع القيادة التركية لإعادة النظر بخطتها.

النهار

• في حين رفض النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد ابو حيدر تسجيل الدعوى ضد الحاكم رياض سلامه وشقيقه رجا لعدم الصلاحية باعتبارها تتبع النيابة العامة المالية، شنّت أوساط سياسية حملة على القاضي، طاولت أيضًا مطران بيروت للروم الارثوذكس الياس عوده من دون سبب واضح وهو الذي لم يتدخل في القضية اطلاقًا بل يدعو تكرارًا الى محاسبة أي مرتكب.

• ينتظر مطارنة الروم الكاثوليك اليوم نتائج انتخابات رؤساء اللجان النيابية لتبيان الخيط الميثاقي من عدمه باعتبار أن طائفتهم حرمت رئاسة لجان نيابية وازنة.

• تسود حالة ترقب في حال شُكلت حكومة حول التزام الأحزاب والتيارات السياسية مبدأ الفصل بين النيابة والوزارة وهو المشروع الذي طالما نادت به الاحزاب السياسية علناً وعملت عكسه ضمناً.

• يلاحَظ من حجوزات القادمين إلى لبنان لتمضية جزء من فصل الصيف في ربوعه أن معظمهم من جنسيات أردنية ومصرية وعراقية، فيما الأكثرية من الخليجيين تتوجه إلى تركيا وقبرص وأوروبا.

• بدأت شركات الاعلانات تنفيذ قرار وزير الداخلية بإزالة الصور والشعارات الانتخابية وقد أزيلت الصور عن اللوحات على طريق المطار الجديد بانتظار ان تملأ الفراغات وزارة السياحة.

• علم أنّ شخصيات من طائفة الروم الكاثوليك كانت بدأت انشاء تجمع قبل نحو ثمانية أشهر، اجتمعت مجددًا أمس على وقع نداء المطارنة، وقرّرت إطلاق تجمعها في مؤتمر موسع في أيلول المقبل على أن تبدأ الاستعدادات له من الاسبوع المقبل.

اللواء

• نُقل عن مسؤول رفيع أنّ بقاء موظف مالي كبير في موقعه، بات بحكم الصعب جداً، وذلك قبل حلول تشرين المقبل.

• بقي حبل السرَّة النيابية موصولاً، حتى مع الكتل التي جاهرت، وامتنعت عن التصويت في جلسة انتخاب رئيس المجلس.

• لم تحصل شخصية بيروتية ذات سمعة اقتصادية، على أجوبة شافية من شخصيات نافذة تجاه طروحات جاءت لتولي منصب قيد التشاور.

الجمهورية

• علم أن شخصية سياسية خسرت الانتخابات النيابية بدأت في إجراء مراجعة لكل نمط سلوكها خلال الفترة السابقة بغية استخلاص الدروس منها.

• توقع ديبلوماسيون أن تشهد البلاد حركة غير عادية للاطلاع على التحضيرات الجارية لاستقبال موفد غربي معني بملف كبير.

• نقلت مصادر دبلوماسية عن شخصية تفاوضية أن لبنان هدر فرصة مهمة ولم يسمع نصائح أسديت إليه سابقاً وقال إنه ينتظر صحوة لبنانية لئلّا يخسر فرصة قد تكون الأخيرة.

المصدر: صحف