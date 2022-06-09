الصين تعتبر الإلغاء الاميركي المحتمل لبعض التعرفات الجمركية عن الصين مفيدا للجانبين والعالم

علقت وزارة التجارة الصينية على التصريحات الأمريكية حول إلغاء بعض التعرفات الجمركية على الصين معتبرة إنها مفيدة للصين والولايات المتحدة ، وهي مفيدة للعالم بأسره.

وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو في مقابلة أجريت معها مؤخرا إنها تدرس مسألة إلغاء الرسوم الجمركية على الصين ، ومن المفيد إلغاء الرسوم الجمركية على بعض الضروريات اليومية والدراجات .

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إننا لاحظنا سلسلة من التصريحات الأخيرة من جانب الولايات المتحدة حول النظر في إلغاء التعريفات الإضافية على الصين ، وقد ردينا عدة مرات. وموقف الصين من هذه المسألة ثابت وواضح،في سياق التضخم العالمي المرتفع ، فإن إلغاء جميع التعريفات الجمركية على الصين سيفيد كل من الصين والولايات المتحدة والعالم بأسره لصالح الشركات والمستهلكين.

المصدر: موقع وزارة التجارة الصيني