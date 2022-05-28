الصين ترد على خطاب بلينكن: الولايات المتحدة ليس لها دور سوى في الحروب

ردت مساعدة وزير الخارجية الصيني هوا تشون ينغ على وزير الخارجية الأمريكي بلينكن الذي وصف الصين بأنها “أخطر تهديد للنظام الدولي” اضافة الى مواقف هجومية اخرى ، وكتبت: “اقرأ أحدث خطاب للوزير بلينكن يتعلق بالصين. قال إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع أو حرب باردة جديدة. ومع ذلك ، يبدو الخطاب أشبه بإعلان عن منافسة استراتيجية واسعة النطاق أو حرب . ”

كما كتبت هوا تشون ينغ: “قال وزير بلينكن ان الولايات المتحدة ستدافع دوليا من اجل الحفاظ على السلام والأمن. لكن انتظر! ألم تبدأ الولايات المتحدة أكثر من 80% من الصراعات المسلحة بعد الحرب العالمية الثانية؟؟ أضف إلى ذلك أن هذه الحروب – التي بدأ العديد منها بشكل غير قانوني- قتلت مئات الآلاف ، وشردت عشرات الملايين ، وجرحت في العراق وسوريا وأفغانستان… في الواقع ، فإن الولايات المتحدة ليس لها دور سوى في الحروب اقله خلال 16 سنة الماضية.

المصدر: موقع المنار