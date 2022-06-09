أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 09-06-2022

الأخبار

“إسرائيل” تستبق كلام السيد نصرالله: لن نستخرج الغاز من المنطقة المتنازع عليها

ردّ على اقتراح هوكشتين لا يغلق باب التفاوض

مَن يحصّل 7 مليارات دولار من المقالع والكسّارات المخالِفة؟

“قسد” – دمشق: بداية صفقة

النهار

الاستحقاق الحكومي مغيّب وتحذير أميركي من الانهيار

مواجهة إيران والوكالة الذرية تضع “فيينا” على المحك

تركيا تواجه صعوبات لتوفير ممر آمن للحبوب

اللواء

“حكومة كاريش”: سحب ملف التفاوض البحري من عون!

الخارجية الأميركية تسفّه رواية فياض: ننتظر توقيع عقود الكهرباء والغاز ولا التزامات مسبقة

شبعا بحرية أم تفاهم نيسان؟

حل ديبلوماسي لحقل كاريش..؟

الجمهورية

الحكومة: العقدة في التأليف لا التكليف

تقاطع أميركي ـ سعودي – إيراني في بحر لبنان

عرض عضلات “مضبوط” ولا حرب في الأفق

سيناريو الحكومة… هل تتكرر تجربة الحريري؟

الديار

القطاع العام إلى الاضراب وجنون الاسعار يتفاقم والمعلمون: لا مراقبة للامتحانات

ماذا تنتظر الحكومة للبدء بالتنقيب عن النفط في الحقول غير المتنازع عليها؟

توافق رسمي على ابلاغ الموفد الأميركي الالتزام بالخط ٢٣ مستقيمًا في المفاوضات

البناء

السيد نصرالله يطل الساعة 8:35 مذكراً الإسرائيليّين بمعادلة “انظروا إليها إنها في البحر تحترق”

وزراء الاحتلال يجتمعون عشيّة كلمة السيد نصرالله: لا نريد الاستثمار في مناطق متنازع عليها

الرؤساء عون وبرّي وميقاتي يجتمعون السبت في بعبدا: الخط 23 هو الحد الأدنى

المصدر: صحف