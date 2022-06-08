الدفاع المدني يواصل العمل على إخماد حريق أحراج بطرماز وينجز 48 مهمة خلال ال 24 ساعة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي: “يواصل عناصر الدفاع المدني، بمؤازرة وحدات من الجيش اللبناني المنتشرة عملانيا، وبمساندة طوافات تابعة للقوات الجوية العمل على إخماد حريق شبّ في أحراج بطرماز – الضنية (عدد1) كما أخمد العناصر بمؤازرة وحدات من الجيش حريقا شب في أحراج مشمش- عكار(عدد1).
كما تمكن العناصر، خلال ال 24 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:
– إخماد حرائق (عدد37) :
o أعشاب (عدد24):
(م.بيروت) (عدد1) : السوديكو.
(م.جبل لبنان) (عدد13) : الشويفات – حالات – العقيبة – جديدة – السعديات – دوحة عرمون – شحيم –
المتين – بشامون.
وأشجار : المعيصرة – دير القمر – بعذران – حارة جندل.
(م.الشمال) (عدد1) : بخعون
(م.لبنان الجنوبي) (عدد3) : حارة صيدا – عنقون – جويا.
(م.النبطية) (عدد3) : عيترون – تول – كفرتبنيت.
(م.البقاع ) (عدد2) : مكسة.
وأشجار في عميق.
(م.بعلبك الهرمل)(عدد1) : طاريا.
o منازل(عدد3) : عربصاليم – الرملة البيضا – بخعون.
o سيارات(عدد3) : خلدة – جونية – دراجة نارية في خريبة الجندي.
o مؤسسات(عدد1) : داخل مستودع في ادونيس.
o كهرباء (عدد1) : غرفة كهرباء في الحازمية.
o نفايات (عدد1) : وإطارات في حارة حريك.
o مختلف (عدد2) : أكوام من الحطب والبلاستيك داخل غرفة في زحلة – بورة لتجميع قطع السيارات في تعنايل.
– نقل وإسعاف (عدد11) :
o حوادث (عدد9): تنورين – راس اسطا – الروشة – الحمرا – الأشرفية(2) – كفردبيان – طريق المطار – الحدت.
o حوادث سير (عدد1) : الرملة البيضاء ونقل جريح الى المستشفى.
o نقل جثث (عدد1) : من صغبين الى المستشفى.
مجموع المهمات المنفذة خلال ال 24 ساعة الماضية 48 مهمة.
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام