حركة حماس: تقرير لجنة التحقيق الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان دعوة متجدّدة لإنهاء الاحتلال ومحاسبة قادته على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 7 2022 - 20:14

حركة حماس: تقرير لجنة التحقيق الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان دعوة متجدّدة لإنهاء الاحتلال ومحاسبة قادته على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني (وكالة يونيوز)

منذ 56 mins 7 June، 2022
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