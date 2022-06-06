العدو الاسرائيلي أفرج عن أسير فلسطيني من جنين المحتلة

أفرجت قوات العدو الإسرائيلي الاثنين عن الأسير الفلسطيني محمد غسان منصور (18 عاماً) من مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

ويعد الأسير منصور أصغر أسير إداري في سجون العدو، حيث أمضى 16 شهرًا في الاعتقال الإداري في سجن النقب.

وقال منصور إن “رسالة الأسرى التي أحملها، ألا ينسانا أبناء شعبنا والعمل على بذل مزيد من الحراك نصرة لقضيتهم الوطنية والإنسانية العادلة”، وأضاف “الوضع الصحي والنفسي يتفاقم سوءًا من كافة الجوانب، وخاصة الأسرى المرضى الذين يتم نقلهم إلى ما يسمى مستشفى الرملة، والذي هو بمثابة مقبرة للأسرى”.

واعتقلت قوات العدو الاسير منصور من منزل عائلته في جنين، فجر التاسع من نيسان/إبريل 2021، واحتجزته مدة 15 يوماً في ظروف صعبة في سجن حوارة، وهناك عقدت محاكمة له عبر “الفيديو” أمام محكمة سالم العسكرية، وقد جرى تمديد اعتقاله إداريًا ثلاث مرات.

المصدر: فلسطين اليوم