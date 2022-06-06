سيول وواشنطن تطلقان 8 صواريخ ردا على بيونغ يانغ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 6 2022 - 08:18

سيول وواشنطن تطلقان 8 صواريخ ردا على بيونغ يانغ

منذ 33 mins 6 June، 2022
629d3caf4c59b76a5a4c7c08
أخبار دولية - كوريا الجنوبية

أعلنت هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية فجر الاثنين، أن سيئول وواشنطن أطلقتا 8 صواريخ ردا على إطلاق كوريا الشمالية صواريخ بالستية مؤخرا.

وأكدت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، أن “الدولتين أطلقتا ثمانية صواريخ”، مشيرة إلى أن “عملية إطلاق الصواريخ تأتي ردا على ما وصفتاه باستفزازات كوريا الشمالية”.

وقالت الوكالة، نقلا عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، إن “الصواريخ من نوع (أرض-أرض) وأطلقت على أهداف مختلفة لتؤكد قدرة سيئول وواشنطن على صد أي هجوم من كوريا الشمالية”.

وأوضحت الهيئة أن “الولايات المتحدة أطلقت 7 صواريخ فيما أطلقت كوريا الجنوبية صاروخا واحدا”.

وتابعت: “جيشنا يدين بشدة سلسلة الاستفزازات بالصواريخ البالستية التي تقوم بها كوريا الشمالية ويحثها بشدة على الوقف الفوري للأعمال التي تثير التوترات العسكرية في شبه الجزيرة وتزيد من المخاوف الأمنية”.

بدورهم، حذر مسؤولون في سيول، من أن “الاستفزازات العسكرية لبيونغ يانغ ستقابل بردود فعل مقابلة”.

وأطلقت كوريا الشمالية 8 صواريخ بالستية قصيرة المدى تجاه بحر اليابان فجر الأحد، لتكون بذلك أجرت 18 تجربة منذ بداية العام الجاري.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة