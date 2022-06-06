سيول وواشنطن تطلقان 8 صواريخ ردا على بيونغ يانغ

أعلنت هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية فجر الاثنين، أن سيئول وواشنطن أطلقتا 8 صواريخ ردا على إطلاق كوريا الشمالية صواريخ بالستية مؤخرا.

وأكدت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، أن “الدولتين أطلقتا ثمانية صواريخ”، مشيرة إلى أن “عملية إطلاق الصواريخ تأتي ردا على ما وصفتاه باستفزازات كوريا الشمالية”.

وقالت الوكالة، نقلا عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، إن “الصواريخ من نوع (أرض-أرض) وأطلقت على أهداف مختلفة لتؤكد قدرة سيئول وواشنطن على صد أي هجوم من كوريا الشمالية”.

وأوضحت الهيئة أن “الولايات المتحدة أطلقت 7 صواريخ فيما أطلقت كوريا الجنوبية صاروخا واحدا”.

وتابعت: “جيشنا يدين بشدة سلسلة الاستفزازات بالصواريخ البالستية التي تقوم بها كوريا الشمالية ويحثها بشدة على الوقف الفوري للأعمال التي تثير التوترات العسكرية في شبه الجزيرة وتزيد من المخاوف الأمنية”.

بدورهم، حذر مسؤولون في سيول، من أن “الاستفزازات العسكرية لبيونغ يانغ ستقابل بردود فعل مقابلة”.

وأطلقت كوريا الشمالية 8 صواريخ بالستية قصيرة المدى تجاه بحر اليابان فجر الأحد، لتكون بذلك أجرت 18 تجربة منذ بداية العام الجاري.

المصدر: وكالات