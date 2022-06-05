إرهابيون من داعش يشنون هجوماً مزدوجاً بالعبوات الناسفة والقنص على جمع من الأهالي في ناحية العبارة في ديالى وأنباء عن سقوط عدد من الجرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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June 5 2022 - 00:44
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الجمهورية الإسلامية في إيران تحيي الذكرى الـ33 لرحيل الإمام الخميني (قده) بمراسم حاشدة بحضور الإمام السيد علي الخامنئي
الإمام السيد علي الخامنئي: الإمام الراحل ربى الشعب على روح المقاومة والصمود والثبات والمقاومة أصبحت اليوم عنواناً عريضاً
الإمام الخامنئي: العدو واهم إذا اعتقد أنه قادر أن يضع الشعب بمواجهة النظام الإسلامي في إيران عبر الاحتجاجات
الإمام الخامنئي: وصيتي للشباب بسوح الثورة والسوح الاجتماعية والاقتصادية والسياسية: عدم السماح للأعداء بإلغاء هوية ثورتكم
الإمام الخامنئي: حسابات الأعداء خاطئة والأميركيون يأخذون المشورة من مستشارين إيرانيين خونة
الإمام الخامنئي: الأميركيون أمروا الحكومة اليونانية بسرقة النفط الإيراني لكن شجعاننا عوضوا عن ذلك بإحتجاز نفط الأعداء
الرئيس نبيه بري: لضرورة العمل معاً لإيجاد العلاجات لأزمة لبنان الكارثية وهذا هو الطريق الذي علينا سلوكه لتفادي الخراب
الرئيس بري: بالإماكن جعل المجلس النيابي بكل مكوناته خلية عمل رافدة للحكومة بكل دعم يمكّنها من الانجاز السريع
النائب حسن فضل الله: لأوسع تفاهم نيابي لتسمية الرئيس المكلف والأولوية يجب أن تكون لتشكيل حكومة تعالج الأزمات
النائب علي فياض: ليس هناك من منتصر ومهزوم في هذه المرحلة ويجب عدم إدخال البلد في نفق التعطيل والإبطاء بتشكيل الحكومة
مراسل المنار: عناصر الدفاع المدني يقاومون الحرائق المندلعة في الاحراج قرب السياج الحدودي بين بلدتي حولا وميس الجبل
مراسل المنار: جنود العدو يطلقون النار في الهواء لترهيب عناصر الدفاع المدني الذين يقاومون الحريق بين حولا وميس الجبل
مسؤول مكتب شؤون القدس في حركة حماس: الدعوات الصهيونية لتدنيس المسجد الأقصى الأحد والإثنين محاولات يائسة لتهويده
وسائل إعلام يمنية: قوى العدوان ترتكب 105 خروق للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال الساعات الماضية
مجلس النواب اليمني: نؤكد على ضرورة أن تشمل الهدنة الإنسانية رفع الحصار الكامل عن الموانئ والمطارات والممرات بين المدن
مجلس النواب اليمني: ندعو مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية تجاه شعب اليمن
المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية بفيينا: على الاتحاد الأوروبي بذل جهود إضافية للتوصل لاتفاق مع إيران
ميخائيل أوليانوف: إحياء الاتفاق النووي سيصبح بعيد المنال إذا تبنت وكالة الطاقة الذرية مشروع القرار الغربي بشأن إيران
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تنسحب باتجاه ليسيتشيانسك بعد أن تكبدت خسائر فادحة في معارك سيفيرودونيتسك
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تعمل على إنشاء منطقة تلوث كيميائي بهدف عرقلة هجوم قواتنا
رئيس الوزراء الأوكراني: الاتحاد الأوروبي بدأ اليوم بتعليق الرسوم على استيراد السلع الأوكرانية
رويترز عن الرئيس الفرنسي: لا ينبغي إذلال روسيا رغم خطأ بوتين وباريس ستؤدي دور الوساطة لإنهاء الصراع الروسي الأوكراني
وزير الخارجية الأوكراني: الدعوات لتجنب إذلال روسيا لن تؤدي إلا إلى إذلال فرنسا وكل دولة أخرى قد تطالب بذلك
وزارة الدفاع اللاتفية: 14 دولة من حلف الناتو ستشارك في مناورات عسكرية دولية في بحر البلطيق بين 5 و17 حزيران الحالي
وزيرة الطاقة الأمريكية: أوكرانيا وقعت صفقة مع شركة أمريكية لإنهاء استخدام الوقود النووي الروسي
وزيرة الطاقة الأمريكية: الصفقة ستزيد عدد الوحدات النووية التي ستقوم الشركة الأمريكية ببنائها في أوكرانيا
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: لا نريد أن يزعجنا أحد على امتداد 30 كيلومتراً بمحاذاة حدودنا الجنوبية
وسائل إعلام أمريكية: 9 أشخاص على الأقل أصيبوا بإطلاق للنار في مركز تجاري بمدينة فينيكس في ولاية أريزونا
سلطات قرغيزستان: جرحى في اشتباكات على الحدود مع طاجيكستان
رئيس الوزراء البولندي: ما زلت أعتقد أنه بإمكاننا التوصل إلى نوع من التسوية في الحرب الروسية الأوكرانية
الخارجية السودانية تستنكر تصريحات مدير سد النهضة الإثيوبي حول الملء الثالث للسد وتصفها بـ "غير المسؤولة"
الدفاع الروسية: 4 مختبرات بيولوجية على الأقل تمولها واشنطن في نيجيريا حيث ظهر جدري القرود
الخارجية الصينية: وزير الخارجية الأميركي نشر معلومات كاذبة بهدف تشويه سياستنا الخارجية والتدخل في شؤوننا الداخلية
الخارجية الأفغانية: يجب الإفراج عن جميع الأصول الأفغانية المجمدة في واشنطن ورفع جميع العقوبات الاقتصادية
زلزال بقوة 6.1 درجة وقع قبالة سواحل تيمور الشرقية وتحذير من خطر حدوث تسونامي
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
إرهابيون من داعش يشنون هجوماً مزدوجاً بالعبوات الناسفة والقنص على جمع من الأهالي في ناحية العبارة في ديالى وأنباء عن سقوط عدد من الجرحى
منذ 2 ساعة
4 June، 2022
اخبار العراق
العراق
داعش
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