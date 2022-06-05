إرهابيون من داعش يشنون هجوماً مزدوجاً بالعبوات الناسفة والقنص على جمع من الأهالي في ناحية العبارة في ديالى وأنباء عن سقوط عدد من الجرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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June 5 2022 - 00:44

إرهابيون من داعش يشنون هجوماً مزدوجاً بالعبوات الناسفة والقنص على جمع من الأهالي في ناحية العبارة في ديالى وأنباء عن سقوط عدد من الجرحى

منذ 2 ساعة 4 June، 2022
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