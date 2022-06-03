خمسة كواكب تصطف في ظاهرة فلكية لم تحدث منذ سنوات

بدءا من يوم الجمعة تصطف خمسة كواكب في مسار شبيه بالقوس حول الشمس في ظاهرة “مثيرة” لم تحدث من سنوات.

وبحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية، فإن الكواكب الخمسة التي تصطف قبل الفجر هي عطارد والزهرة والمريخ وزحل والمشتري.

وبحسب بيان صادر عن جمعية الفلك الأميركية، فإن آخر مرة اصطفت فيها الكواكب على هذا النحو كانت في سنة 2004، ويتعين على الراغبين في رؤية الظاهرة، أن يستيقظوا قبل ساعة ونصف الساعة من شروق الشمس، ثم عليهم أن يظروا إلى جهة الشرق.

وفي الأيام الأولى من يونيو الجاري، لا سيما في يومي الثالث والرابع من الشهر، لن يكون كوكب الزهرة بعيدا جدا من الأفق، ومع رصد قوس بيضاوي إلى جهة الجنوب الشرقي في السماء، يظهر كوكب المريخ قريبا من المشتري، فيما يتخذ زحل موقعه في ذيل القوس.

ويدخل كوكب عطارد في هذا القوس، خلال الأيام الأولى من يونيو الجاري، فلن يكون مرئيا على الأرجح، إلا في حال كان الأفق صافيا وواضحا للغاية.

ويرى خبراء أن المهتمين بهذه الظاهرة قد يحتاجون إلى منظار، رغم أن هذه الكواكب الخمسة توصف في العادة بكواكب العين المجردة، لأن رؤيتها لا تحتاج إلى تلسكوب عندما يكون الجو ملائما.

المصدر: مواقع