استشهاد 3 مواطنين سوريين وإصابة 21 آخرين باستهداف حافلة تقل مدنيين بدير الزور شرقي سوريا

استشهاد 3 مواطنين سوريين وأصيب 21 آخرين، جراء استهداف جماعة مسلحة حافلة تقل مدنيين في منطقة الشولا جنوب ديرالزور، شرقي سوريا. وأفادت فضائية الإخبارية السورية، بأنه “استشهد 3 مواطنين وأصيب 21 آخرين باستهداف مجموعة إرهابية حافلة تقل مدنيين في منطقة الشولا جنوب ديرالزور”.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، اليوم الثلاثاء نقلا عن مصادر محلية قولها، إن “ميلشيا قسد المرتبطة بقوات الاحتلال الأميركي قامت بإغلاق طريق الهول في القسم الخامس من المخيم الذي تسيطر عليه، وكل بوابات المخيم وفرضت حالة حظر تجوال”.

وبحسب “سانا”، فقد وقع “انفجار عند إحدى بوابات مخيم الهول للاجئين تبعته اشتباكات عنيفة بين ميلشيا قسد من جهة ومسلحين تقول الميلشيا إنهم من تنظيم داعش الإرهابي في القسم الخامس ضمن المخيم بريف الحسكة الشرقي.

ويقع مخيم الهول بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، ويأوي نازحين من الأراضي التي احتلّها تنظيم داعش؛ وتسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، المدعومة من الولايات المتحدة. كما تسيطر تشكيلات “قسد” على عدد من المناطق في محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور.

المصدر: سبوتنيك