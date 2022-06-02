الصحة الفلسطينية: ارتقاء الفتى عودة محمد عودة (17) عامًا بعد إصابته برصاص الاحتلال في قرية المدية غرب رام الله (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 2 2022 - 19:24

الصحة الفلسطينية: ارتقاء الفتى عودة محمد عودة (17) عامًا بعد إصابته برصاص الاحتلال في قرية المدية غرب رام الله (فلسطين اليوم)

منذ 1 ساعة 2 June، 2022
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