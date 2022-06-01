رئيس الحكومة العراقية يشدّد على ضرورة حفظ العقيدة القتالية للقوات المسلحة وهيبتها وتجديد البنى التحتية

شدّد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، على ضرورة العمل على حفظ هوية القوات المسلحة وعقيدتها القتالية، بوصفها ركيزة وطنية أساسية، وإحدى العناصر التأريخية للهوية العراقية.

وخلال ترؤسه الاجتماع الدوري للجنة بناء القدرات العسكرية للقوات المسلحة، أكّد الكاظمي، على أهمية استكمال تنفيذ الخطط الخاصة بتجديد البنى التحتية للقوات المسلحة، والمُضي في تهيئتها تفصيلياً، قبل إحالتها إلى مرحلة الإقرار والتنفيذ.

وشدّد الكاظمي على أهمية تعزيز دور المؤسسة العسكرية وهيبتها، عبر تأمين احتياجات القوات المسلحة للموارد البشرية، ورعاية الضبّاط والمنتسبين، مع إيلاء ملف الطبابة العسكرية وتفرعاته أهميته الضرورية”.

واطلع رئيس الوزراء العراقي، على إيجاز أعدّته لجنة بناء القدرات العسكرية، اشتمل على عدد من النماذج المقترحة، لبناء المنشآت الخاصة بالقوات المسلحة، التي من شأنها أن تشكل عماد البنى التحتية النموذجية للجيش العراقي في مختلف المحافظات.

واعطى الكاظمي توجيهاته، بأن يجري توزيع هذه المنشآت بشكل مدروس وعلمي، وبما يخدم التوجهات والسياقات العسكرية المعتمدة، من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة

المصدر: موقع المنار