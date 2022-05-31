وزارة الطاقة أعلنت تسعيرة المولدات الخاصة لشهر أيار

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان، تسعيرة المولدات الخاصة لشهر أيار، واشارت الى أنه “بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط العالمية وانعكاسه على سعر المحروقات في لبنان، فإن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شهر أيار هو التالي:

12.568 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر:

– قدرة 5 أمبير: 100.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x12.568 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– قدرة 10 أمبير: 220.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 12.568 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

13.825 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من 700 متر:

– قدرة 5 أمبير: 100.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 13.825 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

– قدرة 10 أمبير: 220.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 13.825 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

* تضاف 120.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي”.

وأوضحت الوزارة أن “هذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليترا) في شهر ايار البالغ 636.733 ل.ل. وذلك بعد احتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد. وهي تأخذ بعين الاعتبار في احتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 29.600 ل.ل”.

ولفتت الى أن “هذه التسعيرة صدرت بناء على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010، وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن اتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، واستنادا إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حددت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة استنادا الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر”.

ودعت وزارة الطاقة “أصحاب المولدات، الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بإلزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولا الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة”.

كما أعلنت الوزارة أنها “أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كتبا حول تسعيرة شهر ايار 2022 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة”.

وأشار البيان الى أن “وزارة الطاقة والمياه ترفق ربطا جدول تركيب التسعيرة التوجيهية المفصل، وكذلك ستنشر هذا الجدول على الموقع الالكتروني الرسمي: www.energyandwater.gov.lb”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام