أهالي قرية تل ذهب بريف الحسكة يطردون رتلاً للاحتلال الأمريكي

تصدى أهالي قرية تل ذهب بريف الحسكة الشمالي بمساندة حاجز للجيش العربي السوري لرتل عسكري للاحتلال الأمريكي وطردوه من محيط القرية.

وذكرت مصادر محلية من ريف القامشلي لوكالة سانا أن “رتلاً مؤلفاً من 5 مدرعات تابعة للاحتلال الأمريكي ترافقها سيارة دفع رباعي تابعة لميليشيا “قسد” المرتبطة به حاولت المرور عبر قرية تل ذهب فقام الأهالي بمساندة حاجز الجيش الموجود في المنطقة بالتصدي للرتل واجبروه على تغيير مساره وطردوه من المنطقة”.

وتشهد منطقة الجزيرة حالات متكررة لطرد الأهالي أرتالاً للاحتلال الأمريكي وإجبارها على التراجع بمساندة الجيش العربي السوري وذلك في إطار استمرار التحرك الشعبي الرافض لوجود أي قوة احتلال على الأراضي السورية.

المصدر: وكالة سانا