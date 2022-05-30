الامام الخامنئي: بتعزيز القدرات الداخلية يمكن تحييد سلاح العقوبات الذي تستخدمه قوى الإستكبار

أشار الامام السيد علي الخامنئي الاثنين خلال استقباله الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان والوفد المرافق له إلى ان “تحييد سلاح العقوبات الذي تستخدمه قوى الإستكبار ضد الدول، يكمن في تعزيز القوى والقدرات الداخلية”.

وشدد الامام الخامنئي على ان “طاقات توسيع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات تتجاوز بكثير المستوى الحالي وينبغي نظرا الى سياسة الحكومة الايرانية القاضية بتعزيز العلاقات مع الجيران، ان تشهد العلاقات بين البلدين تغييرا جذريا”.

واشار الامام الخامنئي إلى أن “أحد مجالات التعاون والتناغم بين إيران وطاجيكستان هو القضايا الإقليمية وخاصة الوضع في أفغانستان”، وقال إن “إيران وطاجيكستان لديهما مخاوف مشتركة بشأن أفغانستان، وكلا البلدين قلقان من انتشار الإرهاب ونمو الجماعات التكفيرية في هذا البلد”، وتابع “نحن نعتقد أن السادة الذين يتصدون للامور في أفغانستان الان يجب أن يكونوا قادرين على تشكيل حكومة شاملة تستقطب كل الفصائل”.

المصدر: وكالة مهر