أردوغان يبحث مع زيلينسكي آخر المستجدات

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في اتصال هاتفي آخر مستجدات الحرب في أوكرانيا.

وقال أردوغان إن “تركيا بذلت كل ما في وسعها من أجل استمرار المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، وأنها مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم بما فيه لعب دور الوساطة”، مؤكدا أنه يولي “أهمية خاصة لمشروع تشكيل ممر آمن من أجل إخراج المنتوجات الزراعية الأوكرانية عن طريق البحر”.

وأشار أردوغان إلى أن “تركيا تنظر بإيجابية لمسألة المشاركة في مركز التحكم الذي سيتشكل بمشاركة الأطراف والأمم المتحدة، واستضافة إسطنبول لهذا المركز”.

المصدر: روسيا اليوم