مستوطنون صهاينة يهاجمون منازل الأهالي في قرية بورين جنوبي نابلس واندلاع مواجهات (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 28 2022 - 19:14

مستوطنون صهاينة يهاجمون منازل الأهالي في قرية بورين جنوبي نابلس واندلاع مواجهات (المركز الفلسطيني للاعلام)

منذ 1 ساعة 28 May، 2022
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