وول ستريت جورنال عن مسؤولين: إدارة بايدن تتجه لإرسال أنظمة صواريخ بعيدة المدى متعددة الإطلاق لأوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 27 2022 - 22:08

وول ستريت جورنال عن مسؤولين: إدارة بايدن تتجه لإرسال أنظمة صواريخ بعيدة المدى متعددة الإطلاق لأوكرانيا

منذ 14 mins 27 May، 2022
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