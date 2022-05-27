شرطة الاحتلال الاسرائيلي توقف الفتيات عند باب الملك فيصل أحد أبواب المسجد الأقصى وتدقق في هوياتهن عصر اليوم (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 27 2022 - 17:38

شرطة الاحتلال الاسرائيلي توقف الفتيات عند باب الملك فيصل أحد أبواب المسجد الأقصى وتدقق في هوياتهن عصر اليوم (قناة الاقصى الفضائية)

منذ 27 mins 27 May، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة