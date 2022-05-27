الشيخ ياسين دعا لاتخاذ قرارات تاريخية تنقذ لبنان من الانهيار: لا حل سوى باستخراج الثروات

دعا رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين العاملي، المسؤولين “لاتخاذ قرارات استثنائية وتاريخية تنقذ لبنان من الانهيار الكارثي الذي بات قاب قوسين او ادنى”، مؤكدا في بيان ان “لا حل سوى باستخراج الثروات معتمدين على قرارات داخلية تستند على قوة لبنان ومقاومته”.

وتابع إن “الوقت الان هو لحل الازمة قبل فوات الاوان، واي مسؤول يتقاعس عن دوره في هذه المهمة يعتبر خائنا للوطن، ونحذر من ظهور اصوات تروج لقاعدة سلاح المقاومة مقابل الغذاء، لأنه لم يجلب للدول التي اتبعته سوى الكوارث”.

اضاف “ان تسارع الانهيار يكشف عن جوانب كارثية ليس آخرها العجز عن علاج المرضى واقفال بعض المراكز الصحية او انقطاع رغيف الخبز، مما يجعل المواطن اللبناني امام تحدي المرض والجوع، وكل ذلك وما زال بعض التابعين لهذه السفارة او تلك يتاجرون بحياة الناس فسادا وفتنوية”.

ودعا الشعب اللبناني، “للتكاتف اكثر من اي وقت مضى، ونبذ اي صوت نشاز لا يهتم بوجع الناس وحاجاتهم”.

وختم العلامة ياسين، موجها التحية للعراق بكل مكوناته مرجعية ودولة ومواطنين، مؤكدا ان “قرار تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في العراق، يشكل نموذجا راقيا يجب ان تتبعه كل الدول، وهو قرار يعيد الأمل لشعوب كثيرة فرضت عليها انظمتها التطبيع”، مشددا على “اهمية العراق في مواجهة المشروع الصهيو – اميركي في المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام