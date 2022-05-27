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May 27 2022 - 12:16

موقع عبري: “الجيش” يستنفر قواته استعداداً لـ”مسيرة الأعلام” في القدس

منذ 1 ساعة 27 May، 2022
مسيرة
عربي وإقليمي - كيان العدو

أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، على وجود حالة تأهب واستنفار في صفوف قوات الاحتلال وأجهزتها الأمنية المختلفة؛ تحسباً واستعداداً لـ”مسيرة الاعلام” الاستفزازية الأحد المقبل.

ويُشار إلى أن وزير “الأمن الصهيوني” عومر بارليف، قد أقر مسار المسيرة المخطط من باب العامود لتخترق أسوار البلدة القديمة في القدس إحتفالاً بما يسمى بـ”يوم القدس” لدى كيان الاحتلال.

وبدوره قال موقع واللا العبري :” أن شرطة الاحتلال في محيط القدس المحتلة والبلدة القديمة رفعت حال التأهب من اليوم الجمعة، وستنتشر بقوات كبيرة على مداخل البلدة القديمة، وجميع أحياء مدينة القدس، استعداداً لمسيرة الأعلام التي ينظمها المستوطنون الاحد.

ونقل الموقع العبري عن بارليف، قوله :” أن 3000 عنصر من الشرطة وحرس الحدود سـ”يحرسون” “مسيرة الأعلام” بعد غدٍ الأحد، مع نشر قوات كبيرة أيضاً في مدن الداخل الفلسطيني المحتل، مثل :اللد والرملة ويافا وعكا وحيفا؛ تحسباً بحسب زعم الاحتلال وشرطته وأجهزته الأمنية من اندلاع مظاهرات احتجاجية تضامناً مع ما يحدث في القدس المحتلة”.

المصدر: فلسطين اليوم

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