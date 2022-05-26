الفصائل الفلسطينية: ندعو للاحتشاد في ساحات الأقصى ابتداءً من غد الجمعة وندعو اعتبار يوم الأحد يومًا للدفاع عن الأقصى والنفير العام – موقع قناة المنار – لبنان
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May 26 2022 - 18:48

الفصائل الفلسطينية: ندعو للاحتشاد في ساحات الأقصى ابتداءً من غد الجمعة وندعو اعتبار يوم الأحد يومًا للدفاع عن الأقصى والنفير العام

منذ 24 mins 26 May، 2022
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