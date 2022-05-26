تحذير من “نقابة أصحاب محطات المحروقات”

اصدرت “نقابة أصحاب محطات المحروقات” في لبنان بيانا “عطفا على التطورات التي حصلت في الاونة الاخيرة بعد ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل جنوني والتي أدت الى إقفال العديد من المحطات” اضافت “ليعتبر هذا البيان، بيانا تحذيريا لكي لا نضطر اسفين لاقفال جميع المحطات على الاراضي اللبنانية كافة”.

وأضاف البيان “بعد إرتفاع سعر صرف الدولار بهذا الشكل الجنوني أصبح من الضروري إصدار جدول تركيب اسعار بشكل يومي لكي نحد من حجم خسائرنا “.

وتابع البيان “كما لاحظ الجميع ان هناك نقصا في مادة البنزين في المحطات وليس في الشركات المستوردة للنفط، وهنا يهمنا ايضا توضيح ان هذا النقص ناتج عن عدم تسليم الشركات المستوردة للنفط مادة البنزين بشكل طبيعي لان مصرف لبنان لم يعد يفتح لها اعتمادات كافية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام