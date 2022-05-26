حزب الله: قناة العربية تصرف الأنظار عن انتشار آفة المخدرات ‏داخل المجتمع السعودي عن طريق ربطها بالآخرين

أوضحت العلاقات الاعلامية في حزب الله في بيان أن “قناة العربية التابعة للنظام السعودي دأبت على صناعة الأكاذيب وفبركة ‏الاتهامات الباطلة والزج باسم حزب الله في صناعة المخدرات والاتجار بها ‏والترويج لها بهدف الإساءة إلى الحزب وتشويه صورة حركات المقاومة ‏وخدشها أمام الرأي العام، كل ذلك خدمة للعدو الإسرائيلي ومشاريع التطبيع ‏المذلة معه، وللتعمية على الوقائع الدامغة بتورط كبار الأمراء والمسؤولين ‏السعوديين بتجارة المخدرات وحبوب الكبتاغون والتي شهد مطار بيروت ‏الدولي أحد فصولها البارزة بتوقيف أمير سعودي بالجرم المشهود”.‏

ورأت أن “محاولات قناة العربية الدائمة لصرف الأنظار عن انتشار آفة المخدرات ‏داخل المجتمع السعودي تعاطيا وإتجارا عن طريق ربطها بالآخرين وتلفيق ‏الإتهامات لهم لن يؤدي إلى علاج هذه المشكلة المتزايدة داخل السعودية، ‏وكان الأجدر بها وبالمسؤولين عنها العمل الجاد في مكافحة هذه الآفة القاتلة ‏عمليا وإعلامياً وتربوياً ودينياً والحد من مخاطرها الداهمة أمنيا واجتماعيا”.‏

المصدر: العلاقات الاعلامية - حزب الله