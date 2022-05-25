إيهاب حمادة: رموز خيانة الأمة والتطبيع هم من سقطوا بالانتخابات النيابية

اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة، ان “من فاز في الانتخابات النيابية هي المقاومة التي كبرت كتلتها في المجلس النيابي من خلال نسبة الاقتراع المرتفعة لبيئة المقاومة، التي كانت الأعلى على مستوى كل لبنان”.

وفي حفل تأبيني في حسينية بلدة الشواغير في قضاء الهرمل في معرض رده على تغريدة السفير السعودي وليد البخاري، قال حمادة “لقد صدقت يا سعادة السفير بأن من سقط في الانتخابات النيابية هم رموز خيانة الأمة ومن رعى التطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي، وكذلك رموز التوحش والإرهاب، الذي أسقطته معادلة الجيش والشعب والمقاومة في الجرود قبل سنوات وسقط نهجه اليوم في الانتخابات النيابية”.

وختم “لقد رأينا مساركم ومن عمل معكم إلى أين أوصل هذا البلد، ومن كان على هذه الشاكلة من الحماقة وسوء القراءة، فإننا نردد أمامه ما قاله إمامنا الخميني: الحمد لله الذي جعل أعداءنا من الحمقى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام