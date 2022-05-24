المقداد وعبد اللهيان يبحثان هاتفياً القضايا ذات الاهتمام المشترك

تلقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد بعد ظهر اليوم اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان جرى خلاله بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الآراء حول عدد من قضايا المنطقة.

وتم خلال الاتصال أيضاً بحث سبل التعاون القائم بين البلدين حيث جرى التأكيد على استمرار التنسيق والتشاور المنظم حيال التطورات في المنطقة والمستجدات الإقليمية والدولية.

وعبر الوزير المقداد عن الارتياح لتطور العلاقات بين سورية وإيران وأهمية دفعها في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية معرباً عن تقدير سورية لدعم إيران المستمر لها.

بدوره أكد عبد اللهيان على عمق العلاقات الاستراتيجية بين سورية وإيران وجدد وقوف بلاده إلى جانب سورية وشعبها واستمرارها في تقديم المساعدة اللازمة لتجاوز الآثار السلبية للإجراءات القسرية الغربية المفروضة عليها مشدداً على وقوف سورية وإيران في خندق واحد بمواجهة المخططات الغربية الهادفة إلى النيل من أمن المنطقة واستقرارها.

كما تطرق الوزيران خلال الاتصال للأوضاع المناخية التي تسيطر على المنطقة وتسببت بعواصف رملية في عدد من بلدانها بما فيها شرق سورية والعراق وإيران ومنطقة الخليج وأدت إلى تعطل الحياة والمرافق العامة في بعض هذه الدول حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور لبحث سبل التعامل مع هذه الظواهر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها.

المصدر: وكالة سانا