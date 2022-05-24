استطلاع: معظم الأمريكيين قلقون من تدهور اقتصاد بلادهم وارتفاع معدلات التضخم

أظهر استطلاع جديد للرأي أن معظم الأمريكيين قلقون من تدهور الاقتصاد والأوضاع المعيشية في الولايات المتحدة وسط شعورهم المتزايد بالتشاؤم وعدم الرضا عن سياسات رئيسهم جو بايدن.

ووجد الاستطلاع الذي أجرته شبكة سي بي إس الإخبارية بالاشتراك مع مركز يو غاف للدراسات والأبحاث ونشر نتائجه موقع اكسيوس ان 63 بالمئة من الأمريكيين يشعرون “بعدم الارتياح والقلق” إزاء الوضع في الولايات المتحدة مع ارتفاع معدل التضخم وأسعار الوقود واستمرار جائحة كورونا.

وأشار الاستطلاع إلى أن 56 بالمئة من الأمريكيين غير راضين عن أداء بايدن ويعارضون طريقة تعامله مع القضايا الأساسية و65 بالمئة منهم يرون أن استجابة الأخير لعدد من المسائل “بطيئة” في حين أكد 69 بالمئة منهم أن الاقتصاد الأمريكي في وضع سيء.

وأوضح الاستطلاع أن عدداً متزايداً من الأمريكيين يشعرون بالتشاؤم إزاء ارتفاع أسعار الأغذية والبضائع والوقود في الولايات المتحدة.

وبلغ معدل التضخم الامريكي السنوي في البلاد في شهري حزيران وتموز الماضيين 5.4 بالمئة وهو أعلى معدل منذ شهر آب عام 2008 حيث فشلت إدارة بايدن بمواجهة هذه الأزمة التي تفاقمت بسبب العقوبات التي فرضتها واشنطن ودول غربية حليفة لها على روسيا بذريعة عمليتها الخاصة في أوكرانيا وما ترتب عليها من عواقب وخيمة من ارتفاع لأسعار الوقود والغذاء في العالم.

المصدر: وكالة سانا