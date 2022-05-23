استشهاد 6 مواطنين عراقيين اثناء عملية الحصاد لمحصول الحنطة وحرق حاصدة بهجوم إرهابي بناحية تازة في كركوك – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2022 - 23:34

استشهاد 6 مواطنين عراقيين اثناء عملية الحصاد لمحصول الحنطة وحرق حاصدة بهجوم إرهابي بناحية تازة في كركوك

منذ 51 mins 23 May، 2022
أخبار موقع المنار

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