البنتاغون: ليس لدينا سفن حربية في البحر الأسود ولا نخطط لإرسالها إلى هناك – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2022 - 21:18

البنتاغون: ليس لدينا سفن حربية في البحر الأسود ولا نخطط لإرسالها إلى هناك

منذ 53 mins 23 May، 2022
أخبار موقع المنار

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