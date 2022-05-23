حركة حماس تدين هدم الاحتلال أجزاء من الدّرج التاريخي للمسجد الإبراهيمي بالخليل

أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن هدم الاحتلال الصهيوني أجزاء من الدّرج التاريخي للمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، جريمة تهويدية جديدة لن تفلح في تغيير وطمس المعالم والهويّة العربية والإسلامية.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي الإثنين، إن هدم الاحتلال الصهيوني أجزاء من الدّرج التاريخي للمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، ضمن مخططه الاستيطاني لتركيب المصعد الكهربائي، جريمة تهويدية جديدة ضدّ مقدساتنا ومعالمنا الإسلامية التاريخية؛ تستهدف بسط السيطرة الاحتلالية الكاملة على المسجد الإبراهيمي، في انتهاك صارخ لكلّ القيم والأعراف والقوانين الدولية.

وأكد رفض حركة حماس بشكل قاطع لكلّ هذه المشاريع والمخططات التهويدية والاستيطانية في مدينة خليل الرّحمن وكلّ أرضنا الفلسطينية، التي لن تفلح في تغيير وطمس المعالم والهويّة العربية والإسلامية.

ودعا القانوع إلى حراك فاعل، عربياً وإسلامياً، لإفشال مخططات الاحتلال العدوانية التهويدية، مشددا على أن شعبنا وقواه الحيّة سيتصدّى لهذه المخططات بكل الوسائل.

المصدر: وكالة شهاب