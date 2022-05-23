معامل تعبئة الغاز مقفلة ومالكوها طالبوا بجعالة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2022 - 09:38

معامل تعبئة الغاز مقفلة ومالكوها طالبوا بجعالة

منذ 18 mins 23 May، 2022
نقابة مالكي تعبئة الغاز
لبنان

ناشدت نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي “وزارة الطاقة والمياه والمسؤولين عن إصدار جدول تركيب الاسعار، بأن يؤخذ في الاعتبار إعادة النظر في جدول تركيب الأسعار الذي يصدر اسبوعيا والذي يكون مجحفا في حق اصحاب المعامل لناحية عدم لحظ جعالة لهم وعدم استطاعة الوزارة مواكبة ارتفاع سعر الصرف للدولار الاميركي، ما يسبب لنا خسائر فادحة لا احد يستطيع تحملها”.

وقالت في بيان: “اليوم، أكثرية معامل تعبئة الغاز في لبنان مقفلة. نطالب الوزارة بوضع جعالة لنا ، اي هامش ربحي على كل قارورة، وايضا، كما اننا نشتري الغاز بالدولار، ان نبيع بالدولار او ما يعادله حسب سعر صرف الدولار للسوق اليومية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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