الخارجية الروسية: القطب الشمالي يتحول لساحة حرب دولية

أعربت موسكو اليوم الأحد عن قلقها من تحول منطقة القطب الشمالي إلى ما وصفته بساحة حرب دولية، وذلك على خلفية تخلي فنلندا والسويد عن سياسة الحياد العسكري وقرارهما الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال نيكولاي كورشونوف، السفير بوزارة الخارجية الروسية، رئيس لجنة كبار المسؤولين في مجلس القطب الشمالي، لوكالة ريا نوفوستي، إن”منطقة القطب الشمالي تتحول إلى مسرح دولي للعمليات العسكرية”، مؤكدا “أن هذا اتجاه مقلق للغاية”.

وقال كورشونوف، “إننا نرى كيف أن النشاط العسكري الدولي يتزايد في خطوط العرض العليا، وتدويل النشاط العسكري يحدث، وهذا ، بالطبع ، اتجاه مقلق للغاية – تحويل منطقة القطب الشمالي إلى مسرح دولي للعمليات العسكرية. لا يسعنا إلا أن نقلق حول هذا الموضوع “، تعليقا على قضية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.

وتابع “إن السياسة التقليدية لفنلندا والسويد، وهي سياسة عدم الانحياز مع التحالفات العسكرية، قد أوجدت منذ فترة طويلة أساسًا متينًا للحفاظ على السلام والاستقرار في مناطق خطوط العرض العليا. ومن غير المرجح أن يساعد انضمام هذين البلدين إلى منظمة حلف شمال الأطلسي في تحقيق هذا الهدف”.

المصدر: سبوتنيك