سانا: الدفاعات الجوية السورية تسقط عدداً من الصواريخ المعادية في أجواء ريف دمشق الجنوبي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 21 2022 - 01:14

سانا: الدفاعات الجوية السورية تسقط عدداً من الصواريخ المعادية في أجواء ريف دمشق الجنوبي

منذ 2 ساعة 20 May، 2022
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