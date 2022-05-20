بالفيديو.. أبرز مواقف السيد نصر الله في ذكرى استشهاد القائد بدر الدين

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ان لبنان أمام استحقاقات داهمة وصادمة وخطيرة داعيا باقي السياسية الى العمل.

وخلال احياء الذكرى السادسة لاستشهاد القائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدرالدين “ذو الفقار”، أشار السيد نصرالله الى أنّ الوضع الاستثنائي في لبنان يتطلب حركة طوارئ من الانفتاح شرقا وغربا الى اعادة ترتيب العلاقات مع سوريا. وشدّد على ضرورة العمل بجدية على استخراج النفط والغاز.

وأكد السيد نصرالله على ضرورةِ السعيِ لبناءِ دولةٍ عادلةٍ وقادرةٍ تديرُها سلطةٌ قويةٌ وشجاعة.

وطالب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كل القوى السياسيةِ بدعمِ جهودِ القوى الامنيةِ في تفكيكِ شبكاتِ التجسسِ التي يَبنيها العدوُ لإسرائيليُ في لبنان.

المصدر: قناة المنار