مجلس الوزراء ملتئم في بعبدا بجلسته الاخيرة

إلتأم مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الاخيرة الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر الجمعة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة والوزراء.

ويبحث مجلس الوزراء في جدول اعمال من 133 بندا ابرزها : تقييم الانتخابات النيابية، وعرض الوزراء لاعمال وزاراتهم ، وبنود مالية وسلفات، ونقل اعتمادات، وشؤون متفرقة وشؤون وظيفية وجامعية، وعلاقات دولية وعقارية، وهبات وسفر، والترخيص بتمديد مهل تشييد ابنية، بالاضافة الى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وميقاتي بحث في المستجدات.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام