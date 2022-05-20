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May 20 2022 - 16:46

مجلس الوزراء ملتئم في بعبدا بجلسته الاخيرة

منذ 1 ساعة 20 May، 2022
مجلس الوزراء اللبناني
لبنان

إلتأم مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الاخيرة الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر الجمعة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة والوزراء.

ويبحث مجلس الوزراء في جدول اعمال من 133 بندا ابرزها : تقييم الانتخابات النيابية، وعرض الوزراء لاعمال وزاراتهم ، وبنود مالية وسلفات، ونقل اعتمادات، وشؤون متفرقة وشؤون وظيفية وجامعية، وعلاقات دولية وعقارية، وهبات وسفر، والترخيص بتمديد مهل تشييد ابنية، بالاضافة الى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وميقاتي بحث في المستجدات.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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