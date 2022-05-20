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May 20 2022 - 16:44

إصابات بين الفلسطينيين باعتداء العدو الاسرائيلي في مسافر يطا بالضفة المحتلة

منذ 2 ساعة 20 May، 2022
العدو الاسرائيلي
عربي وإقليمي - فلسطين

أصيب العشرات الجمعة باعتداء قوات العدو الإسرائيلي على فعالية منددة بالاستيطان الصهيوني في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن “الفعالية أقيمت بمشاركة متضامنين أجانب وأهلنا من داخل أراضي الـ48 وأهالي مسافر يطا، حيث أقيمت صلاة الجمعة في تجمع الركيز وأم الشقحان بالقرب من قرية التواني المهددة بالتهجير”.

وأشارت المصادر إلى أن “جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في الفعالية، ما أدى لإصابة العشرات منهم بحالات اختناق”.

المصدر: وكالة وفا

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