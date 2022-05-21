أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 21-05-2022

الأخبار

شاعر الغضب العربي

الحكومة ترفع الأسعار وترحل

جنبلاط بينَ غالبيتيْن: الجلوس على ضـفة النهر أفضل

الأردن في زحمة «المخاوف»: نريد ظهيراً

النهار

الوداع الحكومي:تمريرات الخطط والتعهدات المتناقضة

بري يؤكد للنهار ترشحه وينفي قيام أي تسوية حول نائب رئيس المجلس

مجموعة الدعم الدولية ترحب باجراء الانتخابات وواشنطن تحض على تشكيل الحكومة سريعا

اللواء

جلسة «الجراحة المالية» تودِّع دعم الاتصالات والغذاء والدواء!

رفع التعرفة والرسوم في الخليوي.. ومصير رواتب القطاع العام يتوقف على الدولار الجمركي

الديار

الإختبار الأول بوجه حزب الله يبدأ بعدد الأصوات لانتخاب بري

الدولار يُحلّق عالياً ويُؤجّج صراع البقاء والفوضى الإجتماعيّة

مُبادرة فرنسيّة جديدة … هل ينجح ماكرون في احتواء الأزمة هذه المرة؟

الجمهورية

الخارج: إصلاحات.. والداخل: إنقسامات!

حلحلة مرتقبة في الادوية

أكثر ما يُقلق الجيش بعد الانتخابات

البناء

بري يرحّب بالبدء بإلغاء الطائفيّة من رئاسة مجلس النواب… ورئاسة الحكومة بين سلام والبزري

نصرالله للانفتاح على سورية في ملف النازحين… وتسريع استخراج النفط والغاز

خلافات رئاسيّة حول خطة ميقاتي للتعافي الماليّ وتلزيم الكهرباء ومصرف لبنان

المصدر: صحف