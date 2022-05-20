الدفاع الروسية: استهداف 45 من مناطق تجمعات القوات الأوكرانية و7 مستودعات للأسلحة خلال الساعات ال24 الأخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2022 - 14:12

الدفاع الروسية: استهداف 45 من مناطق تجمعات القوات الأوكرانية و7 مستودعات للأسلحة خلال الساعات ال24 الأخيرة

منذ 36 mins 20 May، 2022
أخبار موقع المنار

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