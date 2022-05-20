الدفاع الروسية: استهداف 45 من مناطق تجمعات القوات الأوكرانية و7 مستودعات للأسلحة خلال الساعات ال24 الأخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2022 - 14:12
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الحكومة اللبنانية تعقد آخر جلساتها قبل أن تصبح حكومة تصريف أعمال عند الـ2:30 ظهرا في قصر بعبدا
الرئيس نبيه بري: معنى ترشيح شخصية غير شيعية لرئاسة المجلس هو المباشرة في إلغاء الطائفية وهذا ما أنادي به منذ فترة طويلة
الرئيس بري: المجلس النيابي سيد نفسه وفي النهاية علينا جميعاً احترام ارادة الهيئة العامة التي ستتولى انتخاب رئيس المجلس
الشيخ نعيم قاسم: مرتاحون لانجاز الاستحقاق النيابي ولنتائجه التي افرزها لانه خيار الشعب
الشيخ قاسم: المهمة الأولى للمجلس النيابي الجديد هي أن يحث على إنجاز خطة التعافي الاقتصادي لتحديد خطة الطريق
رئيس تجمع أصحاب المطاحن: وعدنا وزير الاقتصاد بالتواصل مع رئيس الحكومة لصرف الاعتمادات لبواخر القمح للحد من الأزمة
وكيل المطاحن في الجنوب: سنتجه للتصعيد إذا لم تتراجع وزارة الاقتصاد عن قرارها بعدم تسليم أفران المناقيش والباتيسري الطحين
نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي تتوقف عن العمل اعتباراً من ظهر اليوم بالتزامن مع الجلسة الحكومية
وفاة شابين شقيقين من بلدة السكسكية الجنوبية أثناء تجهيزهما للصيد البحري والقوى الأمنية تفتح تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث
فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 13 فلسطينيا من مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين على حاجز حزما شمال القدس المحتلة بزعم محاولتهم دهس جنود في المكان
منظمة العفو الدولية: قرار "إسرائيل" عدم التحقيق في مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة انتهاك لالتزاماتها بموجب القانون الدولي
صنعاء: لا علاقة لنا باستهداف أي سفينة قبالة سواحل محافظة الحديدة غرب اليمن
وزير الخارجية الإيراني: الاتفاق النووي سيكون في متناول اليد شرط أن يتخذ الامريكيون إجراءات منطقية
لافروف خلال اتصال مع عبد اللهيان: نؤكد رغبة موسكو في التوصل إلى اتفاق عادل يؤدي إلى تحقيق مصالح ومطالب الجانب الايراني
وزير الدفاع الروسي: سنقيم 12 قاعدة عسكرية غربي البلاد بحلول نهاية 2022 رداً على توسع حلف النيتو مقابل حدودنا
وكالة ريا نوفوستي: انخفاض سعر صرف الدولار في بورصة موسكو إلى أقل من 60 روبلاً للمرة الأولى منذ نيسان 2018
المتحدث باسم البنتاغون: من الجيد أننا أعدنا الاتصال على أعلى مستوى مع الجيش الروسي ونرغب في استمراره
الشرطة النرويجية: عدد من الجرحى أحدهم بحالة حرجة في حادث طعن جنوب شرق البلاد
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام اليوم الجمعة الـ5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
وزيرا الخارجية الإيراني والروسي يبحثان هاتفياً مستقبل العمل بشأن استئناف الاتفاق النووي
طيران الجيش العراقي يستهدف مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في قضاء الطارمية شمال بغداد
وزارة الدفاع الروسية: استسلام 771 جندياً أوكرانياً في مجمع آزوفستال الصناعي خلال الـ24 ساعة الماضية
الكرملين: لا أمل في تشغيل خط الغاز "نورد ستريم 2" قريباً ولكن أوروبا تحتاج إليه بصرف النظر عن موقفها الآن
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للعودة إلى المفاوضات مع كييف حين تبدي استعدادها لذلك
الخارجية الروسية: طرد 5 دبلوماسيين برتغاليين رداً على إجراء مماثل من لشبونة
رئيس مجلس الاتحاد الروسي: رد فعلنا على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو سيتناسب عسكرياً مع حضور الحلف فيهما
مستشار الرئيس الأوكراني: وقف إطلاق النار مستحيل من دون الانسحاب الكامل للقوات الروسية ولسنا مهتمين باتفاقية مينسك جديدة
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: ننتهج سياسة التوازن بعلاقاتنا مع روسيا وأوكرانيا ولا ننوي قطع الروابط مع بوتين وزيلنسكي
المستشار الألماني: غزو أوكرانيا جعلنا نعيد التفكير بأمننا وعلينا أن نمضي قدماً ونخرج من التبعية الروسية في مجال الطاقة
الشرطة الألمانية: إصابة شخص بإطلاق نار في مدرسة شمال البلاد وتوقيف المهاجم
إصابة 7 أشخاص بينهم 3 في حال حرجة في إطلاق نار قرب جامعة تمبل في مدينة فيلادلفيا الأميركية
الخارجية الصينية: بكين حذرت واشنطن من أنها ستتخذ إجراءات حاسمة لحماية سيادتها ومصالحها في حال تدخلت في شؤونها الداخلية
توغو: مقتل 8 جنود وإصابة 13 آخرين في هجوم استهدف نقطة عسكرية شمال البلاد
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الدفاع الروسية: استهداف 45 من مناطق تجمعات القوات الأوكرانية و7 مستودعات للأسلحة خلال الساعات ال24 الأخيرة
منذ 36 mins
20 May، 2022
الدفاع الروسية
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