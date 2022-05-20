البنتاغون: سنزود أوكرانيا بـ 18 مدفع “هاوتزر” و3 رادارات مضادة للصواريخ – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2022 - 00:56
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الحكومة اللبنانية تعقد جلستها الاخيرة الجمعة في قصر بعبدا قبل ان تصبح حكومة تصريف اعمال
وزارة الاقتصاد تحدد سعر ربطة الخبز وزن 1095 غراماً بـ16 ألف ليرة لبنانية وربطة الخبز وزن 388 غراماً بـ8 آلاف ليرة
وكيل المطاحن في الجنوب علي رمال: تبلغنا من المطاحن توقفها عن تسليم الطحين الاكسترا للافران الصغيرة ومخابز المرقوق
رمال: هذا القرار هو مقدمة لرفع الدعم ونطالب أصحاب المطاحن بعدم تنفيذ هذا القرار الاجرامي
مساعد وزير الخارجية الامريكي السابق ديفيد هيل: المكاسب التي حققتها المعارضة المناهضة لحزب الله لم تكن كافية
هيل: كتلة حزب الله ـ أمل استحوذت على جميع المقاعد الشيعية مما أعطى هذا الفصيل تأثيرا حاسما في الخيارات السياسية المقبلة
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يبحث مع نظيره الايراني حسين أمير عبداللهيان استئناف الاتفاق النووي وتطورات أوكرانيا
حركة حماس: نطالب بلجنة تحقيق دولية بجريمة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة وقرار الاحتلال رفض فتح تحقيق لا يعفيه من المسؤولية
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: الأعداء يصرحون في ظل الهدنة بأنهم يعدون العدة وهذا يظهر توجههم للمرحلة المقبلة
السيد الحوثي: النشاط التوعوي يحصن أبناء شعبنا ويجب ان نحرص على الاستقرار الامني والاجتماعي في محافظة إب
الرئيس الفنلندي: سننضم الى الناتو ونأمل من القادة الاوروبيين المسارعة في الموافقة على طلب انضمامنا للحلف
الرئيس الامريكي جو بايدن: نتعهد بالدفاع عن السويد وفنلندا خلال فترة نظر الناتو بطلب عضويتهما في الحلف
مجلس الشيوخ الامريكي يقر مشروع قانون لمنح مساعدات عسكرية وانسانية لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: أبلغنا أصدقاءنا برفضنا انضمام فنلندا والسويد الى حلف الناتو ونتمسك بهذا الموقف
الامين العام للأمم المتحدة: نحو 60% من الاشخاص الذين يعانون من نقص الغذاء في العالم يعيشون في مناطق متأثرة بالصراعات
غوتيريش: هناك ما يكفي من الغذاء للجميع ولكن التحدي في التوزيع وهو مرتبط ارتباطا وثيقا بحرب أوكرانيا
الرئيس التونسي: الجمهورية الجديدة ستقوم على أسس متينة تضمن وحدة الدولة والحوار سيفتح في إطار قانوني
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
الشرطة الألمانية: إصابة شخص بإطلاق نار في مدرسة شمال البلاد وتوقيف المهاجم
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
وزيرا الخارجية الإيراني والروسي يبحثان هاتفياً مستقبل العمل بشأن استئناف الاتفاق النووي
طيران الجيش العراقي يستهدف مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في قضاء الطارمية شمال بغداد
وزارة الدفاع الروسية: استسلام 771 جندياً أوكرانياً في مجمع آزوفستال الصناعي خلال الـ24 ساعة الماضية
الكرملين: لا أمل في تشغيل خط الغاز "نورد ستريم 2" قريباً ولكن أوروبا تحتاج إليه بصرف النظر عن موقفها الآن
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للعودة إلى المفاوضات مع كييف حين تبدي استعدادها لذلك
الخارجية الروسية: طرد 5 دبلوماسيين برتغاليين رداً على إجراء مماثل من لشبونة
رئيس مجلس الاتحاد الروسي: رد فعلنا على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو سيتناسب عسكرياً مع حضور الحلف فيهما
مستشار الرئيس الأوكراني: وقف إطلاق النار مستحيل من دون الانسحاب الكامل للقوات الروسية ولسنا مهتمين باتفاقية مينسك جديدة
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: ننتهج سياسة التوازن بعلاقاتنا مع روسيا وأوكرانيا ولا ننوي قطع الروابط مع بوتين وزيلنسكي
المستشار الألماني: غزو أوكرانيا جعلنا نعيد التفكير بأمننا وعلينا أن نمضي قدماً ونخرج من التبعية الروسية في مجال الطاقة
الشرطة الألمانية: إصابة شخص بإطلاق نار في مدرسة شمال البلاد وتوقيف المهاجم
إصابة 7 أشخاص بينهم 3 في حال حرجة في إطلاق نار قرب جامعة تمبل في مدينة فيلادلفيا الأميركية
الخارجية الصينية: بكين حذرت واشنطن من أنها ستتخذ إجراءات حاسمة لحماية سيادتها ومصالحها في حال تدخلت في شؤونها الداخلية
توغو: مقتل 8 جنود وإصابة 13 آخرين في هجوم استهدف نقطة عسكرية شمال البلاد
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
البنتاغون: سنزود أوكرانيا بـ 18 مدفع “هاوتزر” و3 رادارات مضادة للصواريخ
منذ 1 ساعة
20 May، 2022
البنتاغون
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