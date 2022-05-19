اعتصام لنقابات الافران والمخابز امام وزارة الاقتصاد احتجاجا على عدم توفير الطحين المدعوم

نفذ اتحاد نقابات الافران والمخابز في لبنان برئاسة علي ابراهيم اعتصاما الخميس امام وزارة الاقتصاد والتجارة، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ورئيسي نقابات الافران رياض السيد وانطوان سيف وحشد من اصحاب الافران والمخابز من مختلف المناطق اللبنانية، وذلك احتجاجا على عدم توفر الطحين المدعوم ولاعادة النظر بتعرفة الرغيف في ظل كلفة انتاجه.

والتقى ابراهيم وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام وعرض معه للواقع الذي يمر به القطاع، وخصوصا توقف عدد كبير من الافران عن انتاج الخبز بسبب نفاد الطحين لديهم، وأكد سلام انه “سيطرح الامر في جلسة مجلس الوزراء يوم غد الجمعة لاتخاذ القرار المناسب”.

وبعد اللقاء، قال ابراهيم “للرغيف رمزية مقدسة لانه يتعلق بلقمة عيش الفقير. التقيت وزير الاقتصاد لاستيضاح بعض الامور التي جئنا من اجلها، علما ان وزير الاقتصاد والتجارة لم يأل جهدا في موضوع تأمين القمح، ولكن القصة ليست عنده بل هي عند دولة رئيس الحكومة”، وتابع “أبلغته ان الناس لا يمكنها الانتظار الى الغد حيث سيطرح الملف على جلسة مجلس الوزراء، الناس تقف بالطوابير امام الافران وقد تحصل مشاكل لسنا مضطرين للعمل في هكذا جو”، واضاف “يجب تأمين القمح اليوم قبل الغد، وعلى رئيس الحكومة الايعاز الى مصرف لبنان لفتح الاعتمادات المالية اللازمة للمطاحن المتوقفة عن العمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام