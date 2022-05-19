الذهب يمحو بعض خسائره مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية

عكس الذهب مساره للارتفاع يوم الأربعاء حيث ساعد التراجعات في عوائد سندات الخزانة الأميركية حيث ساعد هبوط في عوائد سندات الخزانة الأميركية في الحد من الضغوط الناتجة عن ارتفاع الدولار وخطط الفدرالي لزيادات أسعار الفائدة.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 1816 دولارًا للأونصة، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1815.9 دولار.

وتراجعت عائدات سندات الخزانة في تعاملات متقلبة، متتبعة الخسائر في وول ستريت، بعد أن زادت بيانات الإسكان الأميركية السيئة من المخاوف المتزايدة من التباطؤ الاقتصادي.

تعهد رئيس مجلس الفدرالي جيروم باول يوم الثلاثاء بأن الفدرالي سيرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى حسب الحاجة لكبح جماح ارتفاع التضخم.

على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطًا ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف الفائدة في السبائك التي لا تدر عائدًا.

مما يحد من ارتفاعات الذهب، بينما انتعش الدولار الذي يعتبر ملاذًا آمنًا بعد أن سجل أكبر انخفاض له في يوم واحد في أكثر من شهرين.

وتراجعت الفضة الفورية 0.9% إلى 21.42 دولارًا للأونصة، ونزل البلاتين 1.6% إلى 935.49 دولارًا، وهبط البلاديوم 3.1% إلى 1990.06 دولارًا.

المصدر: cnbcarabia