حزب الله وحركة أمل يدعوان مناصريهما الى عدم تنظيم مسيرات بالدراجات النارية احتفالا بالنتائج الإنتخابية كي لا يأخذ بعض الموتورين او المتوتّرين الامور الى أماكن تعكّر صفو النجاح الانتخابي

بيان صادر عن حركة امل وحزب الله

إن حركة أمل وحزب الله واذ يتفهمان مشاعر مناصريهما بعد كل التحريض والشحن والاستفزاز قبل الانتخابات النيابية واذ يمتنان لكل مظاهر الفرح والابتهاج بنتائج هذه الانتخابات ، فإنهما يدعوان مناصريهما الى عدم تنظيم مسيرات بالدراجات النارية احتفالا بهذه النتائج كي لا يأخذ بعض الموتورين او المتوتّرين الامور الى أماكن تعكّر صفو النجاح الانتخابي.

كما تربأ حركة امل وحزب الله بجمهورهما عدم القيام بأي تصرف او تحرّك قد يوضع في خانة استفزاز مناصري جهات واحزاب سياسية أخرى فالاستحقاق الانتخابي مضى والمطلوب اليوم عودة الجميع الى منطق الحوار والتلاقي للخروج من الواقع الاقتصادي والمالي الخانق.

هذا وتحث حركة أمل وحزب الله – في المقابل – الأجهزة الأمنية على ضبط ظاهرة اطلاق النار وتوقيف المخالفين الى اي جهة انتمَوا حفاظًا على السلم الاهلي، كذلك توقيف الذين اطلقوا النار في الساعات الماضية على مناصري حركة امل وحزب الله.

المصدر: موقع المنار