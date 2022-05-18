الخارجية الروسية: طرد 34 دبلوماسيًا فرنسيًا ردًا على إجراء مماثل من باريس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2022 - 13:38
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يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اليوم الأربعاء الساعة 8:30 مساءً عبر المنار حول الانتخابات وآخر التطورات
فرنجية: علينا العمل معًا والتحاور لبناء دولة وأدعو إلى المرونة والإنفتاح إنقاذًا للبلد
رئيس نقابة أصحاب المطاحن: البواخر ال4 التي حُوّلت لها الأموال أمّنت كميات من القمح تكفي ما بين 20 إلى 25 يوماً
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: الرئيس عون غادر المستشفى صباحا وعاد الى قصر بعبدا بعد اجرائه فحوصات طبية
كتيبة جنين تتصدى لقوات الاحتلال الاسرائيلي التي حاولت تنفيذ عملية اقتحام لجانب من مخيم جنين صباحا
قوات الإحتلال شنّت حملة اعتقالات في بلدة صوريف شمال الخليل واعتقلت 8 مواطنين من البلدة
اسماعيل هنية يحذر الاحتلال الإسرائيلي من استئناف سياسة الاغتيالات بحق قيادات المقاومة الفلسطينية
نواب جزائريون قدموا إلى رئاسة البرلمان الجزائري مشروع قانون لتجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي
النائبة الأميركية رشيدة طليب: قدمت مشروع قرار لمجلس النواب الأميركي للإعتراف بـ"النكبة الفلسطينية"
نائب رئيس الحكومة الروسية لشؤون الصناعة العسكرية يوري بوريسوف يعلن أن أنظمة الدفاع الجوي S-500 بدأت الدخول للخدمة
الاستخبارات الروسية: واشنطن تدرب مئات الإرهابيين في قاعدة بسوريا لإرسالهم إلى أوكرانيا
الدفاع الروسية: أمس استسلم 694 من مسلحي كتيبة "آزوف" والجنود الأوكرانيين المحاصرين في مصنع آزوفستال
الخارجية الروسية تستدعي السفير الفرنسي لإبلاغه بإجراءات جوابية ردا على طرد باريس لعدد من الدبلوماسيين الروس
سفيرا السويد وفنلندا لدى بروكسل يقدمان إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو طلب انضمام بلديهما إلى الحلف
وزيرة الخارجية البريطانية: نواجه وضعاً اقتصادياً صعباً للغاية بعد ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى منذ 42 عاماً
الدفاع الأذربيجانية: القوات الأرمينية أطلقت النار على مواقع للجيش الأذربيجاني في منطقة كالباجار
الداخلية التركية: توقيف ثلاثة أشخاص كانوا يخططون لشن هجوم انتحاري
يتحدث الأمين العام لحزب الله خلال الإحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده الذي سيقام يوم الجمعة ال 5 عصرا في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_ الحدث
سفيرا السويد وفنلندا لدى بروكسل يقدمان إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو طلب انضمام بلديهما إلى الحلف
الدفاع الأذربيجانية: القوات الأرمينية أطلقت النار على مواقع للجيش الأذربيجاني في منطقة كالباجار
يتحدث الأمين العام لحزب الله خلال الإحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده الذي سيقام يوم الجمعة ال 5 عصرا في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_ الحدث
يتحدث الأمين العام لحزب الله خلال الإحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده الذي سيقام يوم الجمعة ال 5 عصرا في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_ الحدث
الدفاع الروسية: 265 عسكريا أوكرانيا استسلموا في مجمع آزوفستال بماريوبول بينهم 51 مصابا بجروح خطيرة
الخارجية الروسية: روسيا تنسحب من مجلس دول بحر البلطيق مع الاحتفاظ بوجودها في المنطقة
مدينة شنغهاي الصينية حققت "صفر كوفيد" وتواصل فرض إغلاق على ملايين السكان
عاصفة ترابية تتسبب بانعدام الرؤية في السعودية
أسعار النفط تصعد إلى مستوى هو الأعلى في نحو 7 أسابيع متجاوزا ال115 دولارا للبرميل
يتحدث الأمين العام لحزب الله خلال الإحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده الذي سيقام يوم الجمعة ال 5 عصرا في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_ الحدث
حركة حماس: اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي في جنين لن توهن عزم الشعب الفلسطيني ومقاومته
وكالة سانا: سقوط 5 شهداء وجرح 7 بينهم أطفال ومدنيين في عدوان اسرائيلي استهدف منطقة مصياف
القوة البحرية بالجيش الايراني تحبط عملية اختطاف سفينة تجارية ايرانية في خليج عدن من قبل قراصنة مجهولين
منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: مفاوضات فيينا أعيد فتحها وهناك أفق للتوصل إلى اتفاق نهائي
البنتاغون: اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأميركي ونظيره الروسي لم يعالج أي مشكلة خطيرة ولم يؤد إلى تغييرات بسلوك الروس
إطلالة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد ظهر يوم الجمعة خلال مهرجان شعبي في البقاع في عين بورضاي ورياق وسهل مشغرة
الدفاع البريطانية: قواتنا ستنفذ مناورات عسكرية هذا الشهر في واحدة من أكبر عمليات الانتشار منذ الحرب الباردة
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الخارجية الروسية: طرد 34 دبلوماسيًا فرنسيًا ردًا على إجراء مماثل من باريس
منذ 11 mins
18 May، 2022
الخارجية الروسية
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