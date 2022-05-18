التضخم في بريطانيا يرتفع إلى 9% عند أعلى مستوى في 40 عاماً

كشفت الأرقام الرسمية الأربعاء 18 أيار مايو، أن التضخم في بريطانيا ارتفع إلى أعلى مستوى في 40 عاماً عند 9% في أبريل مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، مما أدى إلى تصعيد أزمة تكلفة المعيشة في البلاد.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.5% على أساس شهري، وهو ما يقل بشكل طفيف عن التوقعات بزيادة 2.6% في استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين، والذي توقع زيادة سنوية بنسبة 9.1%.

ويعتبر الارتفاع بنسبة 9% في مؤشر أسعار المستهلكين هو الأعلى منذ عام 1989، متجاوزة بذلك الارتفاع السنوي بنسبة 8.4% المسجل في مارس 1992.

ومنذ الأول من أبريل نيسان، رفعت هيئة تنظيم الطاقة في المملكة المتحدة سقف أسعار الطاقة المنزلية بنسبة 54% بعد ارتفاع أسعار الطاقة، بما في ذلك ارتفاع قياسي في أسعار الغاز العالمية.

المصدر: cnbcarabia