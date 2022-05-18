الخارجية الأمريكية: تركيا لم تقدم أي مطالب مقابل دعم مساعي فنلندا والسويد لدخول الناتو

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن تركيا لم تقدم أي مطالب محددة مقابل دعمها مساعي فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو.

وفي وقت سابق، قال أردوغان إن السويد وفنلندا لا تبديان موقفا صريحا ضد التنظيمات الإرهابية التي تكافحها تركيا (حزب العمال الكردستاني)، ولهذا لا يمكن لأنقرة الموافقة على انضمامهما للناتو في هذه المرحلة.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن المتحدث باسم الخارجية قوله: “بالطبع لم تقدم تركيا أي طلبات أو طلبات محددة”.

وقال أيضا إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين سيجري محادثات على منصة الأمم المتحدة مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو يوم الأربعاء، وسط الخلافات بشأن انضمام البلدين إلى التحالف.

واتخذت السلطات الفنلندية والسويدية قرارا رسميا بتقديم طلب لعضوية الناتو خلال عطلة نهاية الأسبوع. ووقعت وزيرة الخارجية السويدية آن كريستين ليندي يوم 17 مايو على طلب المملكة الانضمام إلى التحالف العسكري.

المصدر: وكالة سبوتنيك