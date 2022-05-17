فلسطين المحتلة: اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 17 2022 - 20:48

فلسطين المحتلة: اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل

منذ 2 ساعة 17 May، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع برامج شهر رمضان المبارك
إستطلاع برامج شهر رمضان المبارك

إغلاق مشاركة